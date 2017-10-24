Нападающий «Торино» Белотти близок к возвращению в строй

Президент «Торино» Урбано Кайро сообщил, что травмированный лидер нападения клуба Андреа Белотти близок к возвращению в строй. Форвард получил повреждение колена в матче с «Вероной» (1:2), который состоялся 1 октября.
«В субботу Белотти прошёл медобследование, и всё было хорошо. Это значит, что он скоро будет готов вернуться в строй с точки зрения физической готовности. Не хочу ничего говорить, но Белотти — настоящий бык, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся позитивные сюрпризы», — приводит комментарий функционера интернет-издание Football Italia.
В текущем сезоне Белотти принял участие в семи матчах «Торино» в Серии и записал на свой счёт три гола.
Нападающий «Торино» Белотти пропустит 4 недели из-за травмы колена