Марадона — Кейну: не нужно всегда бить в ближний угол!

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал форварду «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейну немного разнообразить свою игру. Марадона посетил матч 9-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (4:1), в котором Кейн оформил дубль, и пообщался с Гарри и голкипером «шпор» Уго Льорисом.
«У Почеттино есть настоящие две опоры в команде: Льорис всё ловит, а Кейн всё забивает. Но Гарри, не нужно всегда бить в ближний угол! Знаешь почему? Вратари постоянно наблюдают за тобой по телевизору. Так что в следующий раз бей в дальний!» — приводятся слова Марадоны на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».
Кейн: на каком-то этапе я хочу стать лучшим игроком в мире