Обамейянг из-за травмы не поможет «Боруссии» Д в матче с «Магдебургом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош не сможет рассчитывать на нападающего команды Пьер-Эмерика Обамейянга в предстоящем матче 2-го раунда Кубка Германии с «Магдебургом», сообщает Bild.
Согласно информации источника, у габонского футболиста мышечные проблемы, которые не позволят ему помочь своей команде в этой игре.
По итогам 9 туров чемпионата Германии Обамейянг принял участие во всех матчах, став автором 10 голов и 1 результативной передачи.
С «Магдебургом» дортмундцы померятся силами 24 октября на поле соперника.