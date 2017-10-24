Перес: Зидан добился всего лишь благодаря своей скромности

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в очередной раз адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Французский специалист был признан лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА. Глава «Королевского клуба» отметил не только профессиональные, но и человеческие качества Зидана.
«Зидан добился всего лишь благодаря своей скромности, которую имеет сейчас и которой обладал в бытность футболистом. Всё это является результатом работы футболистов и тренера. Нелегко руководить великими футболистами, я бы сказал, что это очень сложная задача», — приводит слова Переса Marca.
Зидан: благодарю игроков «Реала», которые помогли мне получить награду ФИФА