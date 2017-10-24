Наставник «Боруссии» Д: не изменю свою систему игры

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош отметил, что не собирается отказываться от своей философии игры. Голландский специалист исповедует систему 4-3-3 и уже подвергался критике.
«Я не изменю свою систему игры. На старте сезона люди уже видели, что наша философия игры реализуется должным образом. Болельщики и футболисты получали наслаждение от такого футбола. Так что мы не будем вносить изменения в нашу игру, я твёрдо держусь за неё», — приводит слова Боша Bild.
Руководство немецкого клуба уже выступало в поддержку Боша. Команда по итогам 9 туров чемпионата Германии занимает с 20 очками 1-е место в турнирной таблице. Столько же очков у занимающей 2-ю строчку мюнхенской «Баварии».
Цорк считает критику в адрес наставника «Боруссии» (Д) Боша безосновательной