Вальверде: Коутиньо? Не хочется, чтобы переговоры стали достоянием СМИ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не подтвердил, что намерен приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, но и не отрицает этого. Испанские СМИ перед и по ходу нынешнего сезона неоднократно сообщали об интересе каталонского клуба к футболисту сборной Бразилии.
«Коутиньо? Если есть какой-то интерес к какому-то игроку, то мне не хочется, чтобы переговорный процесс стал достоянием СМИ. Меня в данный момент беспокоят игроки моей команды», — приводит слова Вальверде Marca.
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы будут готовы продать Коутиньо испанскому гранду во время зимнего трансферного окна, если получат достойное предложение.