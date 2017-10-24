Эффенберг: обрадовался, узнав, что «Лейпцигу» предстоит сыграть с «Баварией»

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг адресовал слова похвалы «РБ Лейпциг». Команде предстоит нелёгкая игра против мюнхенцев в матче 2-го раунда Кубка Германии.
«Лейпциг» ещё не играл с грандами. Так что экзамены для команды впереди. Я очень обрадовался, когда узнал, что «Лейпцигу» предстоит сыграть с «Баварией». Это будет весьма интересной и захватывающей борьбой. Меня воодушевляет игра «Лейпцига». Они исповедуют интересный футбол с очень высоким темпом, прессингом и невероятной интенсивностью. Но само собой разумеется, что «Бавария» способна победить кого угодно», — цитирует Эффенберга интернет-портал Goal.
С «Лейпцигом» «Бавария» сыграет 25 октября на поле соперника.
Хуммельс из-за травмы может не сыграть в матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг»