Кейн: «Тоттенхэм» достаточно хорош, чтобы выиграть АПЛ в этом сезоне

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн выразил надежду, что в нынешнем сезоне его команда сможет стать чемпионом Англии.
«Мы были очень близки к победе в Премьер-лиге последние пару лет. Надеюсь, этот сезон станет нашим! Мы, безусловно, достаточно хороши, чтобы выиграть титул в АПЛ. Мы просто должны продолжать работать, а там посмотрим, что получится. Эта миссия выполнима, мы просто должны поддерживать наш уровень. У нас фантастическая команда и фантастический тренер. Но нам предстоит долгий путь», — приводит слова Кейна Goal.
После 9 туров, сыгранных в АПЛ, «Тоттенхэм» (20 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 5 очков.
Кейн: я бы хотел быть игроком одного клуба и остаться в «Тоттенхэме»