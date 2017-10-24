Шунин и Ал. Миранчук претендуют на звание MVP 14-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 14-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. Фаворитами на звание MVP являются Антон Шунин («Динамо») и Алексей Миранчук («Локомотив»).
У читателей «Чемпионата» есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 14-го тура РФПЛ также претендуют: Вячеслав Кротов («Уфа»), Артур Нигматуллин, Дмитрий Белоруков (оба — «Амкар»), Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий (оба — ЦСКА), Андрей Лунёв («Зенит»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Денис Кулаков («Урал»).