Орлов: счастье, что «Зенит» сумел сдержать натиск игроков ЦСКА

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о встрече ЦСКА и «Зенита» (0:0) в рамках 14-го тура РФПЛ, отметил самоотдачу москвичей и не лучшую игру гостей в первом тайме противостояния.
«Ход встречи я не предвидел, а вот результат — да. Перед матчем сказал, что «Зениту» главное — не проиграть. В первом тайме футболисты ЦСКА провели свою лучшую игру в сезоне. Как минимум по самоотдаче и настрою они показали настоящий мужественный футбол. «Зенит» был повержен активностью, мотивацией и опытом игроков ЦСКА. Всё-таки большую часть команды там составляют опытные футболисты.
«Зенит» в первой половине встречи просто не играл. Счастье, что сумели сдержать натиск соперника. Кстати, тоже за счёт опыта, ведь есть мастера сзади: Кришито, Иванович. Опять же Лунёв великолепно сыграл.
Потом запал у хозяев немного потух — нельзя все 90 минут держать себя в таком напряжении. «Зенит» выравнял игру и в концовке мог даже забить», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.