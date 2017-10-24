Президент «Локомотива»: впереди много важных игр, большой путь

Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы над «Краснодаром» — 2:0 в 14-м туре РФПЛ оставил сообщение на своей официальной странице в «Инстаграме», отметив, что впереди много важных игр.
«Впереди много важных игр, большой путь, но именно сейчас мы на первом месте в чемпионате!!! Это наш день! Это наше Черкизово! Мы все молодцы», — говорится в сообщении.
Благодаря победе над «Краснодаром» москвичи набрали 29 очков и вышли на первое место в российской Премьер-Лиге. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Геркус: наконец-то «Локомотив» вышел на первое место после стольких попыток