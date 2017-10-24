Кержаков: убеждён, «Зенит» станет чемпионом, сейчас он сильнейший клуб РФПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который минувшим летом завершил карьеру, оценил шансы петербургского клуба на чемпионство в РФПЛ. После 14 туров сине-бело-голубые по очкам делят с «Локомотивом» первое-второе места в турнирной таблице.
«Я убеждён, что «Зенит» в этом году станет чемпионом, потому что по игре и составу сине-бело-голубые сейчас — самая сильная команда в России. В том, что «Зенит» так выстрелил, заслуга руководства клуба. Это председатель совета директоров Александр Дюков, президент клуба Сергей Фурсенко и, конечно, Константин Сарсания, потому что он создавал эту команду», — цитируют Кержакова «Известия».
А. Кержаков: надеюсь, в будущем много питерских ребят будет в основе «Зенита»