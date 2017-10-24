Ватцке: СМИ подняли такой шум, будто «Боруссия» Д борется за выживание

Для исполнительного директора дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке критика в адрес команды непонятна. Ватцке считает, что подопечные Петера Боша демонстрируют достойный футбол.
«Матчи с «РБ Лейпциг» и «Айнтрахтом» были футбольным спектаклем. И это именно то, что привлекает зрителей на стадион. Любители футбола хотят видеть зрелищную игру. Чемпионат Германии вновь стал интересным. Однако СМИ подняли такой шум, будто «Боруссия» Д борется за выживание», — приводит слова Ватцке интернет-портал Goal.
По итогам 9 туров чемпионата Германии «Боруссия» с 20 очками занимает 1-е место в турнирной таблице. Столько же очков у занимающей 2-строчку мюнхенской «Баварии».
Наставник «Боруссии» Д: не изменю свою систему игры