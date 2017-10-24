Модрич: сдаваться не намерены, будем работать, чтобы догнать «Барселону»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметил, что команда не опускает руки из-за того, что по итогам 9 туров чемпионата Испании уступает «Барселоне» 5 очков. Хорватский футболист уверен, что «сливочные» способны во второй раз подряд завоевать титул чемпиона страны.
«Предыдущий сезон получился отличным. Правда, в нынешнем сезоне мы не стартовали в национальном первенстве на мажорной ноте, однако сдаваться не намерены. Будем работать, чтобы догнать «Барселону». Я сам хочу работать соответствующим образом, чтобы быть полезным команде», — приводит слова Модрича Mundo Deportivo.
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