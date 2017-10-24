Рангник: «Бавария» играет лучше, чем три недели назад

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник поделился мнением об игре мюнхенской «Баварии». Этим командам предстоит встретиться друг с другом в матче второго раунда Кубка Германии.
«Естественно «Бавария» играет лучше, чем три недели назад. Они вновь демонстрируют командную игру. Кроме того, функциональная подготовка футболистов «Баварии» также производит иное впечатление», — приводит слова Рангника tz.
С грозным соперником «Лейпциг» встретится 25 октября на своём поле.
«Баварию» недавно возглавил Юпп Хайнкес, сменив уволенного Карло Анчелотти.
Эффенберг: обрадовался, узнав, что «Лейпцигу» предстоит сыграть с «Баварией»