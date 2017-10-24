Вальверде: Вермален должен дождаться своего шанса и использовать его

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что защитник Томас Вермален должен дождаться своего шанса и проявить себя. Наставник каталонской команды сказал это в ответ на вопрос о перспективах Вермалена в испанском гранде.
«Вермален работает отлично на тренировках, однако он в непростой ситуации. Томас должен дождаться своего шанса и использовать его. Надеюсь, он проявит себя, когда представится возможность. Я вижу его в соответствующем состоянии», — приводит слова Вальверде Marca.
По итогам 9 туров чемпионата Испании Вермален лишь один раз попал в заявку на матч.