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Вальверде: Вермален должен дождаться своего шанса и использовать его

24 октября 2017, вторник. 09:28 Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что защитник Томас Вермален должен дождаться своего шанса и проявить себя. Наставник каталонской команды сказал это в ответ на вопрос о перспективах Вермалена в испанском гранде.

«Вермален работает отлично на тренировках, однако он в непростой ситуации. Томас должен дождаться своего шанса и использовать его. Надеюсь, он проявит себя, когда представится возможность. Я вижу его в соответствующем состоянии», — приводит слова Вальверде Marca.

По итогам 9 туров чемпионата Испании Вермален лишь один раз попал в заявку на матч.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Томас Вермален Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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