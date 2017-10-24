Мюллер: во времена Анчелотти совершали много индивидуальных ошибок

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в очередной раз проанализировал игру команды под руководством её бывшего главного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист был недавно отправлен в отставку, а сменил его на этом посту Юпп Хайнкес.
«Видно, что мы сейчас совершаем ошибки, которых быть не должно. Однако эти ошибки не имеют отношения к Анчелотти. В его времена игроки «Баварии» также совершали много индивидуальных ошибок. И не всё было плохо в работе тренерского штаба Анчелотти. В последних матчах мы побеждали, однако игру «Баварии» нельзя назвать выдающейся», — приводит слова Мюллера tz.
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