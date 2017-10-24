Нуну Гомеш: Неймар пока уступает Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Португалии Нуну Гомеш не поскупился на похвалу в адрес нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Роналду был признан лучшим футболистом 2017 года по версии ФИФА, и Гомеш сравнил своего соотечественника и Месси с такими игроками прошлого, как Пеле и Диего Марадона.
«Сложно проводить аналогию между Месси и Роналду. Это два футболиста, вписывающие новые страницы в историю этого поколения игроков. Я сам доволен тем, что играл вместе с Криштиану и против Месси. Эта два игрока, которых нельзя ни с кем сравнивать. Таким же будет и Неймар, но пока он уступает этим двоим. Лучшие игроки в истории футбола? Мы можем упомянуть Роналду и Месси, однако нельзя забывать о таких игроках, как Марадона, Пеле, Эйсебио, Зидан. Мне нравятся все, поэтому трудно выбирать», — цитирует Гомеша EFE.