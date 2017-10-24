Мбаппе — о награде Golden Boy: спасибо партнёрам по «Монако», «ПСЖ» и сборной

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, получивший награду Golden Boy, поблагодарил за это, в том числе, и «Монако», за который он выступал до переход в стан парижского клуба.
В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 11 официальных матчах на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне Мбаппе, выступавший за «Монако», принял участие в 44 официальных матчах, забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.
«Golden Boy. Большое спасибо моим партнёрам по „Монако“, „ПСЖ“ и сборной Франции, а также тренерам, президентам клубов и моим болельщикам», — написал Мбаппе в «твиттере».
Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy