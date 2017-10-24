Тренер «Малаги» подвергся гомофобским оскорблениям во время матча с «Барселоной»

Главный тренер «Малаги» Мичель Гонсалес во время матча 9-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:2) подвергся гомофобским оскорблениям со стороны фанатов каталонской команды. Об этом сообщает Marca.
По ходу встречи наставник «Малаги» обратился к боковому арбитру с просьбой остановить игру из-за оскорблений, но рефери этого не сделал. Главный арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес даже не отметил жалобу Мичела в рапорте.
Напомним, что главный тренер «Малаги», будучи футболистом, выступал за «Реал» с 1982 по 1996 год.
Видео эпизода, в котором Мичел просит рефери остановить игру, можно посмотреть в «твиттере» El Día Después #0.
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