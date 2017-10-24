Манданда – лучший игрок Лиги 1 в сентябре, Неймар стал вторым

Вратарь «Марселя» Стив Манданда признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам сентября. Голосование проходило на сайте Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
Манданда получил 47% голосов. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (37%), а замкнул тройку форвард «Бордо» Малком (16%).
Примечательно, что в сентябре Манданда принял участие в двух матчах чемпионата и пропустил три мяча. В свою очередь Неймар отыграл в трёх встречах, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.
В августе лучшим футболистом был признан нападающий «Монако» Радамель Фалькао.
Неймар: Роналду заслужил титул лучшего игрока года