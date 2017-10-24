До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манданда – лучший игрок Лиги 1 в сентябре, Неймар стал вторым

24 октября 2017, вторник. 10:27 Футбол

Вратарь «Марселя» Стив Манданда признан лучшим игроком французской Лиги 1 по итогам сентября. Голосование проходило на сайте Союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Манданда получил 47% голосов. Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар (37%), а замкнул тройку форвард «Бордо» Малком (16%).

Примечательно, что в сентябре Манданда принял участие в двух матчах чемпионата и пропустил три мяча. В свою очередь Неймар отыграл в трёх встречах, забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.

В августе лучшим футболистом был признан нападающий «Монако» Радамель Фалькао.

Неймар: Роналду заслужил титул лучшего игрока года
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марсель ФК ПСЖ Неймар Радамель Фалькао Стив Манданда
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
11:38 УЕФА открыл дело против DBU за отказ женской сборной сыграть матч отбора на ЧМ
11:21 У вратаря сборной Бразилии Жефферсона отобрали автомобиль, угрожая пистолетом
11:20 Симэн считает, что в воротах сборной Англии на ЧМ-2018 должен играть Харт
10:58 Г. Зотов: думаю, «Рубин» в матче с «Крыльями Советов» ничего нового не покажет
10:45 Защитник Чернов: если не проявлю себя в «Урале», ЦСКА меня зимой не вернёт
10:32 Гвардиола: в матче с «Вулверхэмптоном» на поле выйдут 11 новых игроков «МС»
10:27 Манданда – лучший игрок Лиги 1 в сентябре, Неймар стал вторым
10:26 Бартон: всё, что несёт Клопп, нужно воспринимать как бред
10:08 Тренер «Малаги» подвергся гомофобским оскорблениям во время матча с «Барселоной»
10:05 Сборная России выиграла второй матч на чемпионате мира по футболу 7х7
10:03 Неймар: Роналду заслужил титул лучшего игрока года
09:47 Мбаппе — о награде Golden Boy: спасибо партнёрам по «Монако», «ПСЖ» и сборной
09:44 Марадона: всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
09:38 Маркевич — Суркису: спорить могу только с людьми, которые понимают футбол
09:30 Орлов: надо было давать вторые жёлтые карточки Ригони и Васину
09:28 Нуну Гомеш: Неймар пока уступает Месси и Роналду
09:28 Мюллер: во времена Анчелотти мы совершали много индивидуальных ошибок
09:28 Вальверде: Вермален должен дождаться своего шанса и использовать его
09:28 Рангник: «Бавария» играет лучше, чем три недели назад
09:28 Модрич: сдаваться не намерены, будем работать, чтобы догнать «Барселону»
09:27 Иньеста: Роналду заслужил награду, но лучшим в мире игроком остаётся Месси
09:27 Ватцке: СМИ подняли такой шум, будто «Боруссия» Д борется за выживание
09:27 Перес: уверен, Роналду завершит карьеру в «Реале»
09:25 Стало известно, кого «Эвертон» больше всего хочет видеть новым главным тренером
09:23 Куртуа: «Челси» готов сражаться за Конте
09:09 Кержаков: убеждён, «Зенит» станет чемпионом, сейчас он сильнейший клуб РФПЛ
09:06 Президент «Локомотива»: впереди много важных игр, большой путь
09:00 Орлов: счастье, что «Зенит» сумел сдержать натиск игроков ЦСКА
08:30 Шунин и Ал. Миранчук претендуют на звание MVP 14-го тура РФПЛ
08:05 Бонуччи: разочарован, что пропущу матч с «Ювентусом», но такова судьба
07:45 Кейн: «Тоттенхэм» достаточно хорош, чтобы выиграть АПЛ в этом сезоне
07:26 Эффенберг: обрадовался, узнав, что «Лейпцигу» предстоит сыграть с «Баварией»
07:05 Бубнов: «Локомотив» абсолютно заслуженно занимает первое место в РФПЛ
07:01 Вальверде: Коутиньо? Не хочется, чтобы переговоры стали достоянием СМИ
07:00 Роналду – лучший футболист, Зидан – лучший тренер. Фото с вручения наград ФИФА
06:47 Наставник «Боруссии» Д: не изменю свою систему игры
06:46 Перес: Зидан добился всего лишь благодаря своей скромности
06:27 Обамейянг из-за травмы не поможет «Боруссии» Д в матче с «Магдебургом»
06:25 Марадона — Кейну: не нужно всегда бить в ближний угол!
06:18 Роналду: эра Месси-Роналду не закончилась, она только начинается
05:53 Перес: даже уточнять не нужно — «Тоттенхэм» потребует за Кейна около € 250 млн
04:11 Нападающий «Торино» Белотти близок к возвращению в строй
04:01 Зидан: благодарю игроков «Реала», которые помогли мне получить награду ФИФА
03:45 Арутюнянц: зимой «Ростов» планирует усиление в каждую линию по два человека
03:23 Иммобиле: у этого состава «Лацио» есть всё, чтобы творить большие дела
Все новости RSS
Партнерский контент