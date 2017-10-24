Гвардиола: в матче с «Вулверхэмптоном» на поле выйдут 11 новых игроков «МС»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намерен выпустить обновлённый состав в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном».
«Во вторник сыграют 11 новых игроков. Впереди много матчей. Возможно, сейчас некоторые играют более регулярно, чем другие, но в феврале и марте этого не будет. Все футболисты будут вовлечены, поскольку мы не можем использовать одних и тех же игроков в каждом матче во всех турнирах», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» состоится 24 октября. Начало – в 22:00 мск.
Гвардиола: «Сити» выиграл 11 матчей кряду, но рекорды хороши, если берёшь трофеи