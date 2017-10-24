Защитник Чернов: если не проявлю себя в «Урале», ЦСКА меня зимой не вернёт

Защитник ЦСКА Никита Чернов, который играет за «Урал» на правах аренды, отметил, что есть вероятность его возвращения в «армейский» клуб предстоящей зимой.
«Такой пункт в арендном соглашении есть. Но очевидно, что всё будет зависеть от моей игры. Если не сумею проявить себя в «Урале», досрочно никто меня возвращать не будет.
Мне хочется играть и набираться опыта. Хочется вернуться в ЦСКА сформировавшейся личностью, игроком стартовой обоймы, на которого можно рассчитывать. Сейчас это сложно представить.
Если буду стабильно играть за «Урал», то, наверное, пока мне лучше остаться здесь. Если же ЦСКА вернёт меня зимой, я просижу вторую часть сезона на скамейке, и, думаю, это не понравится ни мне, ни тренеру», – цитируют Чернова «Известия».
В текущем сезоне 21-летний игрок провёл в РФПЛ пять матчей.