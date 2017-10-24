У вратаря сборной Бразилии Жефферсона отобрали автомобиль, угрожая пистолетом

Вратарь «Ботафого» и сборной Бразилии Жефферсон де Оливейра Галвау подвергся нападению средь бела дня. Произошло это, когда футболист остановился на перекрёстке, а машина с преступниками перегородила ему дорогу.
Нападавшие, угрожая пистолетом, вытащили Жефферсона из машины и заставили встать на колени, после чего сели в автомобиль и уехали. 34-летний вратарь обратился в полицию, и в тот же день машина была найдена. Об этом сообщает GloboEsporte.
После того как машину возвратили, Жефферсон сделал совместное фото с полицейскими.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Жефферсона.
Видео нападения доступно в «Твиттере».