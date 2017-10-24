СМИ: «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не вести переговоры с «Барселоной»

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в услугах полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который минувшим летом находился в шаге от перехода в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, представитель «ПСЖ» в лице Антеро Энрике на церемонии вручения премии лучшему футболисту планеты по версии ФИФА встретился с агентом Коутиньо и попросил его не вести переговоры с «Барселоной». Оба после церемонии были замечены в одном из лондонских кафе.
Контракт 25-летнего Коутиньо с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.
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