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СМИ: «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не вести переговоры с «Барселоной»

24 октября 2017, вторник. 11:53 Футбол

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в услугах полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который минувшим летом находился в шаге от перехода в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, представитель «ПСЖ» в лице Антеро Энрике на церемонии вручения премии лучшему футболисту планеты по версии ФИФА встретился с агентом Коутиньо и попросил его не вести переговоры с «Барселоной». Оба после церемонии были замечены в одном из лондонских кафе.

Контракт 25-летнего Коутиньо с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.

Вальверде: Коутиньо? Не хочется, чтобы переговоры стали достоянием СМИ
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Барселона ФК ПСЖ Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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