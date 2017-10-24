Зидан: не знаю, как долго буду в «Реале», но мне здесь нравится

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который накануне был признан лучшим тренером мира в сезоне-2016/17 по версии ФИФА, ответил на вопрос, как долго планирует работать в мадридской команде.
«Сцена не моё любимое место, мне больше нравится на поле, потому что там вся страсть. Я в восторге от своих игроков. Они работают больше, чем я. В «Реале» я 18 месяцев и пока не знаю, как долго буду здесь находиться, но мне это нравится.
Что касается шансов выиграть третью Лигу чемпионов, мы постараемся. Это и двигает нас вперёд.
Не знаю, сколько раз нужно меня благодарить, лучше бы спросили у футболистов. Я тренер, который тренирует их, но мы все вместе проделываем огромную работу. В «Реале» талантливые игроки, а где есть талант, можно добиться большого успеха», — цитирует Зидана Goal.