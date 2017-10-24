100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Зидан: не знаю, как долго буду в «Реале», но мне здесь нравится

24 октября 2017, вторник. 12:00 Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который накануне был признан лучшим тренером мира в сезоне-2016/17 по версии ФИФА, ответил на вопрос, как долго планирует работать в мадридской команде.

«Сцена не моё любимое место, мне больше нравится на поле, потому что там вся страсть. Я в восторге от своих игроков. Они работают больше, чем я. В «Реале» я 18 месяцев и пока не знаю, как долго буду здесь находиться, но мне это нравится.

Что касается шансов выиграть третью Лигу чемпионов, мы постараемся. Это и двигает нас вперёд.

Не знаю, сколько раз нужно меня благодарить, лучше бы спросили у футболистов. Я тренер, который тренирует их, но мы все вместе проделываем огромную работу. В «Реале» талантливые игроки, а где есть талант, можно добиться большого успеха», — цитирует Зидана Goal.

Зидан стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным лучшим тренером мира
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
13:01 Расходы на подготовку к чемпионату-2018 увеличены почти на 35 млрд рублей
12:57 Глава ФНЛ: вопрос о снятии «Химок» из-за задолженности не стоит
12:52 Гендиректор «Крыльев Советов»: у клуба большой кредит доверия к Тихонову
12:42 Хуммельс: нужно быть готовыми к тому, что «РБ Лейпциг» усложнит жизнь «Баварии»
12:22 В матче Кубка лиги руководить «Эвертоном» будет тренер молодёжной команды
12:19 Защитник «Тосно» Шахов вернулся в общую группу
12:07 Кроос: «Бавария» с Хайнкесом может побороться за победу в Лиге чемпионов
12:01 Зинченко: Фернандиньо помог освоиться в «Сити», он же тоже говорит по-русски
12:00 Зидан: не знаю, как долго буду в «Реале», но мне здесь нравится
12:00 Фаната увозят на каталке, привидение в Черкизово и другие фото 14-го тура РФПЛ
11:53 СМИ: «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не вести переговоры с «Барселоной»
11:45 Оргкомитет «Россия 2018» и Match Hospitality расторгли контракт
11:38 УЕФА открыл дело против DBU за отказ женской сборной сыграть матч отбора на ЧМ
11:21 У вратаря сборной Бразилии Жефферсона отобрали автомобиль, угрожая пистолетом
11:20 Симэн считает, что в воротах сборной Англии на ЧМ-2018 должен играть Харт
10:58 Г. Зотов: думаю, «Рубин» в матче с «Крыльями Советов» ничего нового не покажет
10:45 Защитник Чернов: если не проявлю себя в «Урале», ЦСКА меня зимой не вернёт
10:32 Гвардиола: в матче с «Вулверхэмптоном» на поле выйдут 11 новых игроков «МС»
10:27 Манданда – лучший игрок Лиги 1 в сентябре, Неймар стал вторым
10:26 Бартон: всё, что несёт Клопп, нужно воспринимать как бред
10:08 Тренер «Малаги» подвергся гомофобским оскорблениям во время матча с «Барселоной»
10:05 Сборная России выиграла второй матч на чемпионате мира по футболу 7х7
10:03 Неймар: Роналду заслужил титул лучшего игрока года
09:47 Мбаппе — о награде Golden Boy: спасибо партнёрам по «Монако», «ПСЖ» и сборной
09:44 Марадона: всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
09:38 Маркевич — Суркису: спорить могу только с людьми, которые понимают футбол
09:30 Орлов: надо было давать вторые жёлтые карточки Ригони и Васину
09:28 Нуну Гомеш: Неймар пока уступает Месси и Роналду
09:28 Мюллер: во времена Анчелотти мы совершали много индивидуальных ошибок
09:28 Вальверде: Вермален должен дождаться своего шанса и использовать его
09:28 Рангник: «Бавария» играет лучше, чем три недели назад
09:28 Модрич: сдаваться не намерены, будем работать, чтобы догнать «Барселону»
09:27 Иньеста: Роналду заслужил награду, но лучшим в мире игроком остаётся Месси
09:27 Ватцке: СМИ подняли такой шум, будто «Боруссия» Д борется за выживание
09:27 Перес: уверен, Роналду завершит карьеру в «Реале»
09:25 Стало известно, кого «Эвертон» больше всего хочет видеть новым главным тренером
09:23 Куртуа: «Челси» готов сражаться за Конте
09:09 Кержаков: убеждён, «Зенит» станет чемпионом, сейчас он сильнейший клуб РФПЛ
09:06 Президент «Локомотива»: впереди много важных игр, большой путь
09:00 Орлов: счастье, что «Зенит» сумел сдержать натиск игроков ЦСКА
08:30 Шунин и Ал. Миранчук претендуют на звание MVP 14-го тура РФПЛ
08:05 Бонуччи: разочарован, что пропущу матч с «Ювентусом», но такова судьба
07:45 Кейн: «Тоттенхэм» достаточно хорош, чтобы выиграть АПЛ в этом сезоне
07:26 Эффенберг: обрадовался, узнав, что «Лейпцигу» предстоит сыграть с «Баварией»
07:05 Бубнов: «Локомотив» абсолютно заслуженно занимает первое место в РФПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент