Хуммельс: нужно быть готовыми к тому, что «РБ Лейпциг» усложнит жизнь «Баварии»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс, который из-за травмы пропустит матч второго раунда Кубка Германии с «РБ Лейпциг», поделился ожиданиями, отметив, что его команду ждёт непростая игра.
«Нам предстоят невероятно захватывающие матчи. Именно такие мы и любим. «Лейпциг» — команда очень высокого уровня. Они демонстрируют очень скоростной футбол, интенсивный контрпрессинг. Нужно всегда быть начеку, быстро думать. С самых первых секунд нужно быть готовым к тому, что соперник сильно усложнит нам жизнь», — цитирует Хуммельса пресс-служба «Баварии».
Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» состоится 25 октября. Начало – в 21:45 мск. Эти же команды 28 октября сыграют между собой в 10-м туре Бундеслиги, но матч состоится уже в Мюнхене.
Хуммельс из-за травмы может не сыграть в матче Кубка Германии с «РБ Лейпциг»