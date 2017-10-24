Расходы на подготовку к чемпионату-2018 увеличены почти на 35 млрд рублей

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года в России увеличены почти на 35 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета, говорится в постановлении правительства на официальном сайте правовой информации.
Расходы увеличились с 643,55 млрд рублей до 678,06 млрд рублей, при этом из средств федерального бюджета будет выделено 390,29 млрд рублей вместо 355,16 млрд рублей.
Расходы на подготовку турнира складываются таким образом: 390,29 млрд за счёт федерального бюджета, 91,95 млрд — из региональных бюджетов, 195,81 млрд — из средств от юридических лиц.
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