Мутко пообещал проконтролировать реконструкцию стадиона во Владикавказе

Заместитель председателя правительства России, президент РФС Виталий Мутко на встрече с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым пообещал взять на контроль реконструкцию стадиона «Спартак» во Владикавказе и расположенной на территории стадиона детской школы футбола «Спартак-Алания».
«Стадион — один из главных спортивных символов Осетии — был построен в 1962 году… Для полноценного функционирования стадиона необходимо провести ремонт чаши. В числе наиболее крупных работ — замена футбольного поля. Кроме того в ремонте нуждается административное здание. Виталий Мутко пообещал рассмотреть и взять на контроль эти вопросы», — говорится на официальном сайте Республики Северная Осетия.
В этом году на владикавказском стадионе «Спартак» будет произведена замена искусственного покрытия поля, это стало возможным благодаря федеральной целевой программе по развитию физкультуры и спорта в России на 2016-2020 годы.
Футбольная школа «Спартак-Алания» была основана в 1976 году, в настоящее время в ней занимаются порядка 500 детей. Для полноценного функционирования учебного заведения необходима реконструкция спортивных площадок.