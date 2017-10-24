Бакаев: со «Спартаком-Нальчик» нужно выложиться на 100%, тогда проблем не будет

Полузащитник «Спартака» Залимхан Бакаев в беседе с пресс-службой клуба поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик». Дебют в составе красно-белых у Бакаева состоялся в 2015 году, также в Кубке страны.
«Да, никогда не забуду первого матча за главную команду. Ждал своего шанса. Был небольшой мандраж. Очень хотел сыграть. Был в предвкушении! Здорово, что победили в той игре. Забили хотя и не самому сильному сопернику, но целых семь мячей. Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем Кубок России.
Что касается ближайшего матча в Кубке, очень хотел бы сыграть. У меня каждый матч за «Спартак» вызывает особенные чувства! А что касается соперника, то «Спартак-Нальчик» — цепкая команда, крепкий соперник. Борется до конца. Не просто так она прошла в следующий раунд турнира. Надо выложиться в матче с «Нальчиком» на 100%. Тогда проблем возникнуть не должно", — сказал Бакаев.
Матч «Спартак» — «Спартак-Нальчик» состоится 25 октября. Начало – в 19:00 мск.