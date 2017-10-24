Наумов: «Локомотив» надолго забрался на первое место в таблице РФПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлением от выступления «железнодорожников» в текущем сезоне РФПЛ. После 14 туров москвичи занимают первое место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
«Я верю, что «Локомотив» надолго забрался на первое место в таблице РФПЛ. У команды сейчас одна проблема – она с трудом играет против соперников из нижней части таблицы. Это большой недостаток. В остальном у «Локо» всё в порядке, всех лидеров он обыграл. Поэтому есть основание думать, что его лидерство надолго.
Илья Геркус и Юрий Сёмин сейчас скромно говорят об этом, но настрой и нацеленность у них правильные. Игра команды выстраивается. Посмотрите, как сейчас выступают братья Миранчуки и незаменимый Фернандеш. «Железнодорожники» прибавляют и являются серьёзными конкурентами для «Зенита» в борьбе за чемпионство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».