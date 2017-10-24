Министр спорта Италии: фанатам «Лацио» нет никаких оправданий

Министр спорта Италии Лука Лотти раскритиковал фанатов римского «Лацио», которые после домашнего матча с «Кальяри (3:0) в 9-м туре Серии А оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны, стал бестселлером.
«Нет никаких оправданий. Такие инциденты должны быть встречены порицанием, без каких-либо «и», «но» или «если это произойдёт». Я уверен, что власти прольют свет на то, что произошло, ответственные будут выявлены в кратчайшие сроки и наказаны», — цитирует Лотти AP News.
Отметим, что фанаты «Лацио» разместились на трибуне болельщиков «Ромы», так как их собственная трибуна на стадионе «Олимпико» была закрыта из-за расистских песен.