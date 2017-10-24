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«Реал» в Жироне не будет использовать автобус с символикой клуба

24 октября 2017, вторник. 13:58 Футбол

Руководство «Реала» приняло решение не использовать автобус с символикой клуба в Жироне, где 29 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги против одноимённой команды. Об этом сообщает El Mundo.

В «Реале» особое внимание уделяют политическим волнениям в Каталонии. Именно поэтому из-за соображения безопасности мадридцы в Жирону свой официальный автобус не направят. На время пребывания на территории автономного сообщества Каталония «Реал» арендует транспортное средство.

Источник отмечает, что мадридцы периодически прибегают к такой практике в выездных встречах в Каталонии и Басконии.

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Источник: El Mundo Сообщить об ошибке
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ФК Жирона ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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