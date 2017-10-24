Монтелла: свист болельщиков «Милана» касался меня, а не команды

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла в очередной раз рассказал о проблемах команды, отметив, что россонери играют не намного хуже соперников, а также подчеркнул, что свист болельщиков с трибун был направлен в его адрес.
«Я не вижу, чтобы многие команды играли лучше нас. Меня не беспокоят слухи о возможной отставке. Чувствую себя мотивированным. С точки зрения результатов таблица плотная, я не вижу, чтобы много команд играли лучше нас.
Всегда трудно начинать сезон, особенно играя на несколько фронтов. В последнем матче команда показала, что у неё есть душа. Я настроен оптимистично, потому что думаю, всё находится под контролем. Доволен командой, прогрессом, и этого достаточно для меня.
Что касается свиста фанатов, когда вы надеваете футболку «Милана», от вас ждут многого. Я уверен, что освистывали меня, а не футболистов. Думаю, фанатов не устроило то, что в последней игре я не выпустил второго нападающего», — цитирует Монтеллу Football Italia.