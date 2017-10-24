Хуммельс будет готов сыграть против «РБ Лейпциг» в Кубке Германии

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс будет готов сыграть против «РБ Лейпциг» в матче 2-го раунда Кубка Германии. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес.
«Хуммельс повредил лодыжку и микроволокна, но он может сыграть. С нами отправятся Коман и Мартинес, но пока не знаю, рискну ли я выпускать Хави на поле.
Это будет особенный матч. Встречаются две лучшие команды. У «РБ Лейпциг» молодая, талантливая команда. Это будет драматичный матч, который должен доставить удовольствие. В составе соперника есть Вернер. Выдающийся талант, действительно хороший футболист. В ближайшие несколько лет он станет ещё лучше», — цитирует Хайнкеса Bild.
Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» состоится 25 октября. Начало – в 21:45 мск.
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