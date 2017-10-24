Игроки и тренеры «Мордовии» посетили в Саранске стадион к ЧМ-2018

Игроки и тренеры «Мордовии» посетили с экскурсией саранский стадион чемпионата мира—2018. Футболисты побывали у кромки поля, которое уже дало первые всходы, осмотрели трибуны и раздевалки.
«Первые эмоции, которые я ощутил, приехав сегодня на стадион, – это восторг. Очень хочется выйти на это поле и самому сыграть. Уже сейчас видно, как будет красиво и на стадионе, и на прилегающей территории. Наверное, мы ещё не до конца понимаем, какое большое и важное событие тут произойдёт. Вот когда стадион откроется, приедут команды, начнутся матчи, придёт осознание, как это здорово и как нам повезло, что мы принимаем чемпионат мира по футболу в нашем маленьком Саранске», — цитирует хавбека «Мордовии» Рената Сабитова Welcome2018.
«Многие ребята, в том числе и я, уже заказали билеты на все игры в Саранске. Думаю, каждый житель, кто будет в это время в городе, не должен упустить возможность попасть на матчи мирового первенства. Я бы хотел увидеть Бразилию, Италию, Испанию, Португалию. В любом случае будет интересно!» — рассказал главный тренер клуба Марат Мустафин
В настоящее время на арене продолжается монтаж профлиста – оцинкованной подосновы кровли. Поверх профлиста будет уложен утеплитель и мембранное покрытие.