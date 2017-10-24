Назначены судьи на «Зенит» – «Локомотив» и другие матчи 15-го тура РФПЛ

Назначены судьи и инспекторы на матчи 15-го тура Премьер-Лиги. Матч «Зенит» — «Локомотив» будет обслуживать судья Виталий Мешков, сообщает пресс-служба РФС.
27 октября (пятница)
«Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
28 октября (суббота)
«Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
29 октября (воскресенье)
«Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Краснодар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
30 октября (понедельник)
«Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).