ЦСКА продал все билеты на гостевой сектор на матч с «Арсеналом»

ЦСКА сообщил, что реализовал все билеты для своих болельщиков на выездной матч 15-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что реализованы все 2000 билетов, выделенные тульским «Арсеналом» для продажи в гостевой сектор на матч 15-го тура РФПЛ. Продажа билетов в сектор болельщиков ЦСКА в день матча в Туле осуществляться не будет», — говорится на официальном сайте ЦСКА.
Встреча между командами пройдёт 27 октября в Туле, начало игры — в 19:30 мск.
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