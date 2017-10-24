Шведская футболистка рассказала, что игрок АПЛ пытался её изнасиловать

Шведская футболистка Александра Норд присоединилась к компании MeToo, которая была организована после сексуального скандала с участием голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Он в течение 30 лет домогался женщин, с которыми работал.
25-летняя спортсменка, ранее выступавшая за женскую команду «Куинз Парк Рейнджерс», рассказала, что один из игроков английской Премьер-лиги, имя которого не называется, пытался её изнасиловать. Произошло это после возвращения из ночного клуба, где и состоялось знакомство. На тот момент девушке было 19 лет.
«Я пришла в себя, а он сидел сверху, сняв с меня колготки и нижнее белье. Не знаю, как далеко всё зашло, но это он раздел меня. Первое, что я подумала: убрать его с себя. Я разозлилась, но потом мне стало стыдно. Может, я на что-то и согласилась, но точно не на секс.
Он не понимал, что я не хочу всего этого. Я вырвалась и убежала в вестибюль. Было где-то 6 часов утра, но у меня не было ни моего кошелька, ни куртки. Менеджер отеля вызвал такси для меня», — цитирует Норд Mirror.
По словам Норд, менеджер футболиста позже связался с ней и потребовал, чтобы она молчала. Александра не решалась рассказать об атаке, потому что считала, что у неё недостаточно доказательств и понимания иностранной правовой системы.
Фото Александры Норд можно посмотреть в «твиттере» спортсменки.