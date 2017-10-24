«Спартак» готовится к матчу 1/8 финала Кубка России без Ещенко

«Спартак» в эти минуты проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Кубка России со «Спартаком-Нальчик».
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, красно-белые готовятся к игре без защитника Андрея Ещенко. Он не участвует в тренировке.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» сообщил, что Ещенко был заменён из-за усталости, а не из-за травмы.
Напомним, что матч Кубка России «Спартак» — «Спартак-Нальчик» состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве 25 октября. Начало — в 19:00 мск.