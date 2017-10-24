Экс-наставник «Саутгемптона» может возглавить «Лестер»

Бывший главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль близок к тому, чтобы стать наставником «Лестер Сити», сообщил журналист Bleacher Report Дин Джонс в «Твиттере».
По информации источника, 56-летний специалист уже успешно прошёл собеседование с руководством «Лестера».
На прошлой неделе «Лестер» официально объявил об уходе Крэйга Шекспира с поста главного тренера команды. Шекспир стал исполняющим обязанности наставника «Лестера» прошлой зимой, после отставки Клаудио Раньери.
«Лестер» (9 очков) после 9 туров чемпионата Англии располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Майкл Эпплтон.
Принявший «Лестер» Эпплтон хочет остаться на посту ассистента главного тренера