Черевченко: считаю «Локомотив» одним из главных претендентов на золотые медали

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказал мнение о перспективах «железнодорожников», которые вчера возглавили таблицу РФПЛ.
«Судя по той игре, которую сейчас показывает «Локомотив», он до конца сезона будет в топе турнирной таблицы. Бороться за первое место «Локо» будет до самого окончания чемпионата. Считаю команду Юрия Сёмина одним из главных претендентов на золотые медали. Я ещё год назад говорил, что Сёмину нужно немного времени, чтобы настроить игру, и тогда результат придёт.
В зимнее трансферное окно «Локо» ещё может усилиться, а сейчас главного тренера вполне устраивают те игроки, которые есть в наличии. Иначе «железнодорожники» бы не показывали такого результата», — сказал наставник калининградской «Балтики» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.