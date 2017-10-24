Каррера: «Спартак-Нальчик» может заставить «Спартак» попотеть

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о команде «Спартак-Нальчик», с которой красно-белым предстоит сыграть на своём поле в 1/8 финала Кубка России 25 октября.
«Даже если команда играет во втором дивизионе, надо уважать соперника. Каждый из оппонентов может затруднить нам путь. Кто-то может недооценить соперника. «Спартак-Нальчик» — это команда, которая может заставить нас попотеть. Не первый раз команда из низшего дивизиона побеждает комнату из элиты. Так бывает и в Италии. «Спартак» может только потерять в этом случае. Все, кроме меня, думают, что это будет просто прогулка. Но в футболе прогулок нет. На бумаге всё кажется легко, но на самом деле всё может стать очень сложно, если не выходить на поле с правильным настроем и спортивной злостью», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.