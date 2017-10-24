Фернандо: должны привыкнуть к критике, потому что играем в выдающемся клубе

Полузащитника «Спартака» Фернандо спросили, почему он стал больше ошибаться по сравнению с прошлым сезоном. Также бразилец рассказал о своём отношении к критике.
«Я выхожу на поле с намерением не ошибаться в передачах. Стараюсь своим товарищам в атаку отдавать такие мячи, которые будет удобно принять и продолжить атаку. Порой я ошибаюсь, но стараюсь воплощать свой футбольный взгляд в игре. Даже если осознаю, что это будет сложная передача — стараюсь превратить её в удобную.
Я себя превосходно чувствую, много бегаю на тренировках и в играх. Слежу за собой всё время, даже дома. Начало сезона оказалось сложнее, потому что все другие команды хотят побороться за титул чемпиона страны.
Мы должны привыкнуть к критике, потому что играем в выдающемся клубе. Если эта критика уместна, то вы можете подумать, что я стану лучше от неё.
То, что говорят посторонние люди, всегда полезно для роста. Всегда стараюсь максимально отдаваться на тренировочном поле, чтобы в день игры помочь команде. Порой это нелегко, мы знаем, что в футбол играет не один человек», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.