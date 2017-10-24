«Анжи» организует бесплатный выезд для болельщиков на матч с «Ахматом»

«Анжи» на своём официальном сайте объявил об организации бесплатного выезда в Грозный на матч 15-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
Поклонники «Анжи» смогут в день игры бесплатно отправиться в Грозный из Махачкалы, а сразу после матча вернуться домой. При этом вход на гостевую трибуну будет свободным.
Матч «Ахмат» — «Анжи» состоится на стадионе «Ахмат-Арена» 30 октября. Начало встречи — в 19:30 мск.
В таблице российского чемпионата «Анжи» после 14 туров располагается на последней строчке, а «Ахмат» — на 10-й.