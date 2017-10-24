«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с ЦСКА

«Зенит» в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» представил видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0), который прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» 22 октября.
В представленном видео можно посмотреть конфликт, произошедший в первом тайме между главным тренером «Зенита» Роберто Манчини и защитником ЦСКА Марио Фернандесом прямо с места событий, а также узнать, что сказал болельщик «армейцев» нападающему сине-бело-голубых Артёму Дзюбе.
Посмотреть очередное видео из рубрики «Скрытая камера» можно на канале «Зенита» в YouTube.
«А труселя тебе дать?» Дзюба шутит после матча ЦСКА – «Зенит»
Кришито в смешных носках, Лодыгин доволен собой, а Гордюшенко вступился за Васина.