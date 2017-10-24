Агент: Ташаевым интересуются в Европе, но в приоритете «Динамо»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаева, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным прокомментировал ситуацию с продлением контракта 23-летнего футболиста. Действующее соглашение Ташаева с бело-голубыми истекает летом 2018 года.
«Как я уже говорил, у Александра Ташаева действительно приоритет остаться в «Динамо» и помогать ему развиваться. Сейчас главным тренером команды является Дмитрий Хохлов, под руководством которого и начинал Саша в «молодёжке». «Динамо» — это родной клуб для него. Он там получил футбольные азы. Плюс коллектив сейчас там очень сплочённый. Поэтому мы уже вступили с командой в переговоры, но пока никакой конкретики нет. Всё на начальной стадии.
Да, определённые варианты перехода в Европу есть. Бельгийские клубы интересуются Ташаевым, один из Испании есть. Но в приоритете «Динамо». Если с московской командой ничего не получится, дальше уже будем вести переговоры с другими клубами», — сказал Агузаров.