Бутенко признал ошибку при оценке работы Карасёва в матче ЧМ-2018

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко сообщил, что допустил ошибку, оценивая назначенный российским арбитром Сергеем Карасёвым пенальти в матче отборочного турнира ЧМ-2018 Нидерланды — Швеция.
Матч состоялся 10 октября и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Карасёв на 15-й минуте при счёте 0:0 назначил пенальти в ворота шведов, который реализовал хавбек голландцев Арьер Роббен.
«Вернусь к вопросу по поводу назначения пенальти Карасёвым в матче Нидерланды — Швеция. В прошлый раз мной больше руководила эмоциональная составляющая, в меньшей степени я отталкивался от правил игры. Судейское сообщество пришло к тому, что следовало продолжить игру и не назначать пенальти, хотя положение руки выглядело неестественным. Я, давая оценку, в тот раз ошибся. Судейский комитет имеет жёсткую оценку, и такие эпизоды трактуются так, что это мяч нашёл руку. Я ошибся, как и Карасёв. Пенальти не было», — сказал Бутенко в программе «Свисток».