А. Егоров: Идову сбили в штрафной «Спартака», нельзя не ставить такие пенальти

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод с неназначенным пенальти в матче 14-го тура РФПЛ «Спартак» — «Амкар» (0:0).
На 85-й минуте матча, проходившего на стадионе «Открытие Арена», арбитр Павел Кукуян имел основания назначить в ворота красно-белых пенальти после падения Брайна Идову в борьбе с вратарём Александром Селиховым, но решил предъявить жёлтую карточку за симуляцию игроку «Амкара».
«На 85-й минуте Идову был сбит в штрафной „Спартака“ голкипером. Отрицать, что был 11-метровый, глупо. Почему Кукуян принял такое решение… Есть моменты, которые видны из космоса, и судьям РФПЛ нельзя не ставить такие пенальти. Если так ошибаешься, то не должен судить в РФПЛ.
Судья видел момент со спины, поэтому ошибся, а ему надо было уходить в сторону. Боковому надо было вмешаться и помочь главному. Другого решения и быть не могло. Как вообще можно было показать карточку игроку «Амкара» за симуляцию? Это недопустимо", — заявил Егоров в эфире программы «Свисток».