Бывший хавбек «Ахмата» возглавил клуб из второго дивизиона чемпионата Румынии

Бывший полузащитник сборной Румынии Флорентин Петре, который известен российским любителям футбола по выступлению за «Ахмат» с 2008 по 2009 год, возглавил клуб второго румынского дивизиона «Фореста Сучава», сообщает пресс-служба команды.
41-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2015 году с резервной команды бухарестского «Динамо». Позже он работал помощником главного тренера ещё в двух румынских клубах. С клубом «Фореста Сучава», который располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице второго дивизиона, Петре подписал соглашение сроком на один год.
Посмотреть фотографию можно в «Фейсбуке» клуба (Флорентин Петре на фото – слева).